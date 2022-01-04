Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла в 1/8 финала турнира в Аделаиде

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (27-й номер мирового рейтинга) вышла в 1/8 финала турнира категории WTA-500 в австралийской Аделаиде с призовым фондом $703 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в 1/16 финала одиночного разряда белоруска победила испанскую теннисистку Паулу Бадосу (8) - 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 15 минут. В поединке за выход в четвертьфинал Виктория Азаренко встретится с представительницей Австралии Присциллой Хон (263). Вчера в матче 1/8 финала парного разряда Виктория Азаренко и Паула Бадоса обыграли в двух партиях японский тандем Сюко Аояма / Ена Шибахара - 6:4, 6:2.

Вторая ракетка планеты белоруска Арина Соболенко начнет выступление в Аделаиде с 1/8 финала. Ее оппоненткой будет словенка Кайя Юван (100).-0-