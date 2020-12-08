Белорусская теннисистка Виктория Азаренко завоевала титул "Возвращение года"

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко стала обладательницей награды "Возвращение года" Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В этой номинации 31-летняя белоруска обошла Цветану Пиронкову (Болгария), Лауру Зигемунд (Германия) и Патрицию Марию Циг (Румыния). В текущем году экс-первая ракетка планеты Виктория Азаренко, занимающая сейчас 13-е место в мировом рейтинге, победила на турнире в Нью-Йорке, а также добиралась до финала на US Open и соревнованиях в Остраве.

Кроме того, Виктория Азаренко и еще одна белоруска - десятый номер мирового рейтинга Арина Соболенко - были в списке претенденток на звание лучшей теннисистки планеты. В результате голосования представителей мировых СМИ этот титул достался 22-летней представительнице США Софии Кенин. В этом году она впервые в карьере стала победительницей турнира серии "Большого шлема", выиграв открытый чемпионат Австралии, а также играла в финале "Ролан Гаррос".

В номинации "Прогресс года" победила 19-летняя польская теннисистка Ига Свентек.-0-