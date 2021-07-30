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Новости темы "Олимпиада в Токио"
30 июля, Токио /Корр БЕЛТА/. Белорусская толкательница ядра Алена Дубицкая квалифицировалась в финал Олимпиады в своей профильной дисциплине, передает корреспондент БЕЛТА.
Белорусская спортсменка вышла в решающую стадию соревнований с пятым результатом - 18 м 89 см, который показала в третьей попытке.
Лидируют китайские легкоатлетки Лицзяо Гун и Цзяюань Сун с результатами 19 м 46 см и 19 м 23 см соответственно.
Что касается тройного прыжка у женщин, то итоговый результат Виолетты Скворцовой - 14 м 05 см. Это 18-й результат, который оставил белоруску вне финала.-0-