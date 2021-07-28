Белорусская велогонщица Алена Омелюсик заняла 16-е место в гонке с раздельным стартом

28 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Белорусская велосипедистка Алена Омелюсик заняла 16-е место в гонке с раздельным стартом на ОИ-2020, передает корреспондент БЕЛТА.

Белоруска проехала дистанцию в 21,1 км за 33 мин. 21,41 сек.

Олимпийской чемпионкой в этом виде программы стала нидерландская спортсменка Аннемик ван Влейтен (30 мин. 13,49 сек.) серебро у швейцарки Марлен Ройссер (31 мин. 09,96 сек.), бронза досталась еще одной представительнице Нидерландов Анне Ван дер Брегген (31 мин. 15,12 сек.).-0-