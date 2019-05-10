Белорусская волейболистка Анна Гришкевич продолжит карьеру в Италии

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская волейболистка национальной сборной 19-летняя Анна Гришкевич продолжит карьеру в итальянской "Монце". Об этом рассказали корреспонденту БЕЛТА в волейбольном клубе "Минск".
На протяжении последних сезонов одна из самых перспективных игроков защищала цвета "Минчанки", входящей в структуру клуба. Анна Гришкевич стала в составе белорусской команды одним из лидеров в сезоне 2017/2018, сыграв в финале Кубка ЕКВ, осенью она дебютировала в российской суперлиге. Ранее в составе юниорской сборной стала бронзовым призером чемпионата Европы. Для Анны Гришкевич итальянская "Монца" станет первым этапом карьеры за рубежом. Итальянский клуб в текущем сезоне выиграл Кубок вызова ЕКВ и дошел до полуфинала серии А.
Волейболистки "Минчанки" продолжат в следующем сезоне выступать в суперлиге. Подготовку к новому чемпионату они начнут 24 июля. Как отметили в команде, ведется селекция на следующий сезон, достигнута договоренность с двумя российскими игроками, которые пополнят состав в следующем чемпионате. В тренерском штабе не исключают и появления в составе волейболисток сборной Беларуси, которые на данный момент готовятся к матчам Евролиги. К примеру, возвращается в "Минчанку" пасующая Анастасия Кононович, продолжит выступать за столичную дружину связующая Анастасия Шаш, присоединившаяся к команде в прошлом сезоне.
В прошедшем клубном сезоне "Минчанка" заняла десятое место в российской суперлиге, а на внутренней арене победила в Кубке и чемпионате Беларуси.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3587 BYN
|2.353 BYN
|2.361 BYN
|USD
|2.1011 BYN
|2.095 BYN
|2.102 BYN
|RUB
|3.224 BYN
|3.201 BYN
|3.225 BYN