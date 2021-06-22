Белорусская волейболистка Анна Климец будет выступать за итальянскую "Рому"

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Диагональная сборной Беларуси и московского "Динамо" Анна Климец продолжит карьеру в чемпионате Италии. Такая информация размещена в официальном аккаунте российской Суперлиги в Facebook, сообщает БЕЛТА.

Воспитанница барановичской школы будет выступать за "Рому". Римский клуб вышел в серию А1, элитный дивизион итальянского волейбольного первенства по итогам сезона-2020/2021.

Анна Климец выступала в российской суперлиге с 2015 года. Перейдя в 15 лет из барановичского "Атланта" в "Уралочку-НТМК" Николая Карполя, защищала цвета команды из Екатеринбурга, а затем продолжила карьеру в московском "Динамо" (2020-2021). За время выступлений в соседней стране нападающая становилась двукратным серебряным и двукратным бронзовым призером элитного дивизиона чемпионата России. Также на ее счету серебряная медаль Кубка России - 2020.-0-