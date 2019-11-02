Белорусская женская команда заняла 15-е место в мэдисоне на этапе КМ по велоспорту на треке в Минске

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруски Полина Пивоварова, Оксана Соловьева и Инна Савенко заняли 15-е место в женском мэдисоне на этапе Кубка мира по велоспорту на треке в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Тройку лучших составили велосипедистки Нидерландов, Великобритании и Франции.

Сегодня золотую медаль в скрэтче для белорусской команды выиграл Евгений Королек. Накануне бронзу в женской гонке по очкам завоевала Татьяна Шаракова.

С 31 октября по 3 ноября Минск принимает первый в олимпийском сезоне этап Кубка мира по велоспорту на треке. В состязаниях участвуют 57 команд из 44 стран мира, которые спорят за медали и рейтинговые очки к Играм-2020. В программу соревнований вошли такие дисциплины, как индивидуальный и командный спринт, командная и индивидуальная гонка преследования, кейрин, омниум, мэдисон, скрэтч и гонка по очкам.-0-