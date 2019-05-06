Белорусские альпинисты подняли огонь II Европейских игр на Монблан

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пятеро опытных белорусских альпинистов подняли огонь II Европейских игр на Монблан, сообщает издательский дом "Беларусь сегодня".

Группа в составе Максима Винчевского, Александра и Михаила Войтюков, Дениса Жидкова и Михаила Макеенко успешно преодолела маршрут на вершину горы.

Фото дирекции II Европейских игр

Восхождение получилось очень сложным из-за погодных условий: сильный ветер и снежный шторм накануне заставили скорректировать планы. В настоящее время группа уже спускается с Монблана.

Церемония зажжения огня II Европейских игр состоялась в Риме 3 мая. После покорения Монблана далее эстафета "Пламя мира" посетит ряд европейских стран, а 12 мая прибудет в Беларусь. Вначале эстафета огня пройдет по Брестской области.-0-