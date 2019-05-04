Белорусские альпинисты приняли эстафету "Пламя мира" II Европейских игр

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эстафета "Пламя мира" к II Европейским играм прибыла сегодня в небольшой город Курмайер (область Валле-д'Аоста) на границе с Францией. Факел передан белорусским альпинистам, которые совершат восхождение с огнем на самую высокую гору Европы - Монблан, сообщили БЕЛТА в пресс-службе дирекции II Европейских игр.

После красочной церемонии зажжения огня, состоявшейся вчера в Риме, белорусская делегация отправилась к подножию горы. Спустя почти 13 часов дороги колонна эстафеты, включающая машины рабочей группы, команду байкеров, представителей посольства Беларуси в Италии, прибыла в Курмайер. Делегацию встретил мэр Стефано Мизерокки, который подчеркнул, что для города большая честь принимать эстафету "Пламя мира". Он также отметил, что жители Курмайера имеют непосредственную связь с Беларусью: уже много лет дети из районов, пострадавших от катастрофы на ЧАЭС, приезжают погостить в местные семьи.

От лица белорусской делегации за теплый прием представителей мэрии поблагодарил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Итальянской Республике и на Мальте Александр Гурьянов. Он презентовал сувениры с символикой II Европейских игр.

В мэрии состоялась передача эстафеты "Пламя мира" от байкеров клуба The One Chapter Belarus альпинистам, которые уже завтра начнут подъем на высшую точку европейского континента.

"Наша основная атакующая пятерка альпинистов уже готова к восхождению. Первый лагерь планируем разбить на высоте более 4 тыс. м, прямо на гребне горы. А дальше продвигаться напрямую к вершине Монблана", - отметил председатель Белорусской федерации альпинизма Александр Годлевский. Он добавил, что подготовка к штурму пика проходила в сложных погодных условиях, с ветром и снегом.

Участники эстафеты "Пламя мира" также посетят Национальные олимпийские комитеты Словении, Австрии, Словакии, Венгрии, Польши.

В Беларуси эстафета начнет свой путь 12 мая, факел мультиспортивного форума побывает во всех регионах: в Брестском - 12-17 мая, Гродненском - 18-23 мая, Витебском - 24-29 мая, Могилевском - 30 мая - 4 июня, Гомельском - 5-10 июня, Минском - 11-16 июня.

В Минске "Пламя мира" встретят 17 июня на площади Государственного флага. В этот же день факел проследует по проспекту Победителей, 18 июня - по проспекту Независимости. 19 июня участники эстафеты направятся на минские предприятия. Далее планируется посещение парков и достопримечательностей города, участие в церемонии приветствия атлетов в Деревне спортсменов. Маршрут эстафеты завершится 21 июня на Национальном олимпийском стадионе "Динамо" - во время церемонии открытия II Европейских игр будет зажжен огонь форума.

В эстафете огня в Беларуси примут участие 450 факелоносцев, которыми станут лучшие спортсмены страны, известные специалисты, авторитетные деятели науки, культуры и искусств.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта. Беларусь получила право на проведение II Европейских игр 21 октября 2016 года по итогам голосования делегатов из 50 стран на 45-м заседании Генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов в Минске.-0-

Фото пресс-службы дирекции II Европейских игр