Белорусские арбитры рассудят матч футболистов России и Болгарии

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назначил арбитров на очередные контрольные матчи участников чемпионата Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Товарищеский поединок сборной России и Болгарии, который состоится 5 июня на московском стадионе "Динамо", будет судить белорусская бригада во главе с рефери ФИФА Алексеем Кульбаковым. Его ассистентами будут Дмитрий Жук и Олег Маслянко, резервный арбитр - Дмитрий Дмитриев. Для российских футболистов это будет последняя проверка сил перед стартом на континентальном первенстве. В минувший вторник подопечные Станислава Черчесова сыграли вничью - 1:1, во Вроцлаве со сборной Польши. Болгары с таким же результатом завершили спарринг со словаками. Один из потенциальных фаворитов сборная Германии в австрийском Инсбруке сыграла вничью с датчанами - 1:1. Команда Нидерландов в португальском Фару разошлась миром с шотландцами - 2:2. Сборная Англии в Мидлсбро оказалась сильнее австрийцев - 1:0. С таким же счетом в испанской Малаге норвежцы одолели футболистов Люксембурга. В Плоешти румыны проиграли сборной Грузии с результатом 1:2.

Соперники сборной Беларуси по квалификационной группе Е отборочного турнира чемпионата мира-2022 футболисты Уэльса проиграли в Ницце чемпиону планеты сборной Франции со счетом 0:3. Сборная Эстонии обыграла в Вильнюсе команду Литвы - 1:0. Сегодня бельгийцы примут в Брюсселе греков, а завтра эстонцы в Хельсинки встретятся с финнами, а сборная Чехии в гостях будет соперничать с итальянцами.-0-