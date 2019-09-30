Белорусские арбитры рассудят матч Лиги чемпионов "Лилль" - "Челси"

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назначил арбитров на матчи 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встречу французского "Лилля" и английского "Челси" рассудит белорусская бригада во главе с рефери ФИФА Алексеем Кульбаковым. Его помощниками станут Дмитрий Жук и Олег Маслянко, резервный арбитр - Денис Щербаков. Видеоассистентами (VAR) будут португальцы Артур Диаш и Луиш Годиньо. В первом туре соревнований в квартете Н футболисты "Лилля" крупно проиграли в Амстердаме голландскому "Аяксу" - 0:3, а "Челси" уступил в Лондоне испанской "Валенсии" со счетом 0:1.

Поединки второго тура чемпионской Лиги пройдут 1 и 2 октября.-0-