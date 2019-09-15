Белорусские атлеты не смогли открыть счет наградам чемпионата мира по борьбе

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские атлеты не смогли открыть счет наградам в первый день финальных поединков чемпионата мира по греко-римской борьбе в Нур-Султане (Казахстан), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В столице Казахстана стали известны победители и призеры чемпионата мира по борьбе в четырех неолимпийских весовых категориях, которые начали спор за медали 14 сентября. Увы, белорусы в число медалистов не попали.

В весовой категории 55 кг отечественные "классики" не выступали. Сильнейшим тут стал грузин Нухзар Цурцумия, выигравший в финале у казахстанского атлета Хорлана Жанкаша – 9:0. Бронзовые медали на счету японца Сота Агава и Эльданиза Азизли из Азербайджана.

В весе 63 кг первенствовал японец Синобу Ота, оставивший с серебряной медалью россиянина Степана Маряняна. Третьи места заняли армянин Славик Галстян и выступающий за команду Азербайджана Алмат Кебиспаев. Максим Негода, проигравший будущему чемпиону мира (2:10), по правилам проведения соревнований получил право на участие в утешиельном раунде. Однако уступил киргизскому спортсмену Тынару Шаршенбекову – 4:6.

В категории 72 кг чемпионат выиграл россиянин Абуязид Манцигов, победивший с подавляющим преимуществом представителя Узбекистана Арама Варданяна – 9:0. Наш Руслан Агамалыев завершил турнир после поражений от узбекского борца (1:9) и соперника по утешительной стадии соревнований, китайца Хуун Жана (1:3).

В весе 82 кг золотая медаль досталась грузину Лаше Гобадзе. Серебряная награда у Рафига Гусейнова из Азербайджана. Два третьих места заняли китаец Хайтао Цян (Китай) и Саид Мурад Абдевали из Ирана. Белорус Виктор Сосуновский завершил турнирную борьбу в 1/8 финала, уступив казахскому борцу Максату Ережепова – 1:2.

Также сегодня определились финалисты и участники утешительных схваток среди спортсменов категорий входящих в программу Игр в Токио-2020. Шансы выиграть медали и стать обладателями олимпийских лицензий сохраняют Николай Стадуб (87 кг) и Александр Грабовик (97 кг). Уступив финалистам в своих весовых категориях, согласно регламенту соревнований оба белоруса получили право побороться за бронзовые награды и олимпийские лицензии в утешительном раунде планетарного форума. Еще один борец из Беларуси, Сослан Дауров (67 кг) оступился в квалификации, проиграв египтянину Мохаммеду Эль Сайеду – 3:11.

Соревнования продолжаются. Завтра в борьбу за медали и лицензии вступят еще три классика из нашей страны: Максим Кажарский (60кг), Павел Лях (77 кг) и Павел Рудаков (130 кг).

Квалификационный норматив на чемпионате мира в Нур-Султане выполнят по шесть человек в каждой из олимпийских весовых категорий. Право выступить на Играх-2020 получат участники схваток за первое и третьи места планетарного первенства. Остальные попытают счастья в следующем году, участвуя в серии отборочных турниров.-0-