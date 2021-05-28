Белорусские атлеты примут участие в Международном форуме олимпийцев

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Москве 1 июня состоится Международный форум юных олимпийцев, который соберет молодых спортсменов и будет посвящен олимпийским ценностям и принципам, а также правилам чистого спорта. В нем примут участие представители Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК.

Беларусь на форуме представят чемпион III зимних юношеских Олимпийских игр 2020 года (Лозанна, Швейцария) по хоккею с шайбой 3 на 3 Илья Корзун, двукратный чемпион III летних юношеских Олимпийских игр 2018 года (Буэнос-Айрес, Аргентина) по дзюдо Артем Колосов, бронзовый призер III летних юношеских Олимпийских игр 2018 года (Буэнос-Айрес, Аргентина) по женской борьбе Наталья Варакина и бронзовый призер XV летнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля 2019 года (Баку, Азербайджан) по женской борьбе Александра Кислякова.

Главные задачи форума - формирование высокой антидопинговой культуры и осознанного неприятия негативных явлений в спорте среди молодых спортсменов. В мероприятии примут участие руководители Олимпийского комитета России, представители ВАДА и РУСАДА, Министерства спорта РФ.

Из-за действующих по всему миру ограничений, введенных на фоне пандемии, в этом году европейские участники не смогут лично посетить форум. Специально для них во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой откроется специальная студия, а в гости к ведущим заглянут международные эксперты и российские олимпийцы. Прямая трансляция будет вестись на официальном сайте ОКР. Дистанционное участие в Международном форуме юных олимпийцев уже подтвердили представители НОК Словакии, Словении, Молдовы, Грузии, Греции, Португалии, Польши, Сербии, Туркменистана, Эстонии, Литвы.

Организатором форума является Олимпийский комитет России при поддержке Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), а также при содействии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и Департамента спорта Москвы.-0-