Белорусские атлеты прошли обязательные медосмотры для участия в Олимпийских играх

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Практически все атлеты, которые планируют принять участие в главных стартах четырехлетия в Токио, прошли обязательные медицинские осмотры и допущены к занятиям спортом. Такая информация прозвучала сегодня на заседании Исполкома НОК Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе организации.

Собрание было посвящено подготовке к Олимпиаде в Токио (Япония). Об организации медицинского обеспечения подготовки участников Игр рассказала директор РНПЦ спорта Ирина Малеваная.

По результатам медико-биологического сопровождения основными направлениями работы на оставшийся период определены: увеличение выносливости, сокращение скорости восстановления, повышение стрессоустойчивости и психологической мобилизации, коррекция биомеханики.

Ранее Международный олимпийский комитет, Международный паралимпийский комитет и оргкомитет Олимпийских игр в Токио представили версию правил поведения спортсменов на соревнованиях.

Особое внимание уделяется соблюдению противоэпидемиологических норм до старта и во время Игр. Спортсмены, не позднее чем за 72 часа до поездки в Токио, должны будут пройти тест на коронавирус и предоставить его в оргкомитет. Также за две недели до вылета им рекомендуется ограничить внешние контакты. При этом прививку делать необязательно.

Спортсмены должны проходить тестирование на COVID-19 каждые четыре дня. Одно из нововведений - мобильное приложение, которое атлеты должны будут использовать во время Олимпиады и через него отправлять отчеты о состоянии своего здоровья местным органам здравоохранения.

Передвижения на Играх будут ограничены объектами соревнований и деревней атлетов. Планируется, что спортсмены будут прибывать в деревню за пять дней до соревнований, а покидать Токио-2020 не позднее чем через два дня после выступления в своем виде программы.

В деревне атлетов все должны максимально избегать физического контакта с окружающими, не относящимися к их команде, и соблюдать дистанцию в 2 м. Спортсменам также будет запрещено посещать соревнования в качестве зрителей.

Напомним, главные старты четырехлетия по решению Международного олимпийского комитета были перенесены с 2020 на 2021 год из-за пандемии, вызванной коронавирусом. Олимпийские игры пройдут в столице Японии с 23 июля по 8 августа 2021 года в Токио. Японская столица примет состязания такого уровня во второй раз - ранее они проводились здесь в октябре 1964 года.-0-