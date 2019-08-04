Белорусские атлеты стали первыми на молодежном ЧМ по гребле на байдарках и каноэ в Румынии

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские атлеты завоевали две золотые медали на проходящем в Питешти (Румыния) молодежном и юниорском чемпионатах мира по гребле на байдарках и каноэ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Каноистка Елена Ноздрева подтвердила свой высокий класс в категории U-23, победив на дистанции 500 м - 2 мин. 14,965 сек. Серебро у венгерки Гияды Брагато, а третье место заняла Линь Цзи Чень из Китая.
В гребле на байдарках в финале среди юниоров на 200 м первой финиш пересекла белоруска Вероника Леонюк - 41,881 сек. Второе место у итальянки Ирен Беллан, а бронзовую медаль мирового форума завоевала Эстер Рендеши из Венгрии.
В июле на чемпионате Европы в Рачице (Чехия) Вероника Леонюк смогла завоевать золото в байдарке на 500 м.
После двух дней соревнований молодежного чемпионата мира сборная Беларуси по гребле на байдарках и каноэ входит в число лучших, с двумя золотыми, одной серебряной и двумя бронзовыми наградами, занимая третье место. Первое - у Венгрии (пять золотых), второе занимают гребцы Германии (четыре золотых).
Молодежный чемпионат мира в Питешти завершится 4 августа.-0-
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