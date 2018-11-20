Белорусские атлеты выступят в шести видах спорта на ЕЮОФ в Сараево

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юные белорусские атлеты будут представлены в шести видах спорта на зимнем Европейском юношеском олимпийском фестивале (ЕЮОФ) в феврале 2019 года в Сараево (Босния и Герцеговина), сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

Белорусская команда планирует выступить в горнолыжном спорте, биатлоне, лыжных гонках, фигурном катании, хоккее и шорт-треке. Всего 46 наших атлетов могут отправиться на фестиваль.

В Сараево состоялся семинар шефов миссий на этих соревнованиях, в котором приняли участие представители 36 европейских НОКов. Беларусь представлял начальник отдела международных отношений Национального олимпийского комитета Василий Юрчик.

Организаторы проинформировали делегатов о подготовке к форуму и познакомили со спортивной деревней и спортивными объектами, которые будут задействованы в проведении зимнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля. Гости также узнали об организации безопасности, работы медицинских групп, групп протокола и других функциональных департаментов.

Представители 46 НОК Европы уже подтвердили участие в ЕЮОФ-2019. Он пройдет с 9 по 16 февраля 2019 года. Около 1500 участников выступят в 8 видах спорта: горнолыжный спорт, биатлон, лыжные гонки, фигурное катание, хоккей, шорт-трек, сноубординг и керлинг.

Церемония открытия состоится 10 февраля на стадионе "Кошево" в Сараево.

Европейский юношеский олимпийский фестиваль - масштабный спортивный форум для юных спортсменов от 14 до 18 лет, который призван познакомить новое поколение атлетов с олимпийскими ценностями и идеалами, а также привлечь их к здоровому образу жизни и мотивировать к развитию в сфере спорта.-0-