Белорусские атлеты взяли 5 наград на Всемирной летней Универсиаде в Неаполе

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены завоевали 5 медалей (1 золотую, 3 серебряные и 1 бронзовую) на 30-й Всемирной летней Универсиаде, которая прошла 3-14 июля в Неаполе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Последнюю награду нашей сборной принесла грация Юлия Евчик, которая стала второй в упражнении с мячом. На высшую ступень пьедестала почета поднялась россиянка Екатерина Селезнева, на третей позиции остановилась представительница Эстонии Виктория Богданова. На счету белорусской спортсменки Юлии Евчик также серебро в упражнении с обручем.

Первую награду сборной Беларуси завоевал пловец Григорий Пекарский на дистанции 50 м баттерфляем, став третьим. Также на счету сборной серебро гимнаста Егора Шарамкова в опорном прыжке, на высшую ступень пьедестала почета поднималась спортсменка в беге на 200 м Кристина Тимановская.

Белорусская команда в общем медальном зачете заняла 26-е место. В лидерах находится сборная Японии - 82 награды (33 золотые, 21 серебряная, 28 бронзовых), на второй позиции расположились атлеты из России - 82 медали (22 золотые, 24 серебряные, 36 бронзовых). Замкнули тройку сильнейших спортсмены из Китая, на их счету 43 награды (22 золотых, 13 серебряных, 8 бронзовых).

В соревнованиях приняли участие около 8 тыс. атлетов из 170 стран, которые разыграли 222 комплекта медалей. На летней Универсиаде 2017 года в китайском Тайбэе белорусские спортсмены завоевали девять наград: три золотые, четыре серебряные и две бронзовые. Следующий летний студенческий форум пройдет 8-19 августа 2021 года в китайском Чэнду.-0-