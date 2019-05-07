Белорусские атлеты завоевали 13 золотых наград на домашнем ЧЕ по спочану

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены завоевали 13 золотых наград на домашнем чемпионате Европы по спочану, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Наиболее значимого успеха добились Марина Татаринова (Витебск), Беата Есис (Минск) и Ксения Сусалко (Глубокое), которые стали абсолютными чемпионами в своих возрастных категориях.
Всего в активе белорусской команды по спочану на домашнем чемпионате Европы 48 наград. В командном зачете хозяева соревнований заняли второе место, первое - у атлетов Италии (55 медалей, из которых 17 золотых). Третья позиция у россиян - 11 наград высшей пробы.
Континентальный форум, завершившийся в Республиканском центре олимпийской подготовки "Стайки", собрал более 200 спортсменов из 16 стран. Турнир посетил президент Международной федерации спочана Тэцундо Танабэ, по итогам соревнований он отметил организационный уровень и мастерство белорусских "самураев".
На чемпионате Европы 2017 года белорусские спортсмены заняли пятое командное место.
Спочан (чанбара) - современный вид японских единоборств, свободное фехтование на безопасных мечах. В Японии спочан - официальный вид спорта, как и в некоторых странах. В Беларуси его популярность набирает обороты: им занимаются дети и взрослые в Витебской и Гродненской областях, в Бресте, Могилеве и Минске.-0-
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