Белорусские атлеты завоевали 14 наград на турнире по борьбе на призы Александра Медведя

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские атлеты завоевали 14 медалей на 49-м Международном турнире по вольной борьбе среди мужчин и женщин на призы трехкратного олимпийского чемпиона Александра Медведя, который прошел в минском Дворце спорта, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На высшую ступень пьедестала почета поднялся белорус Владислав Андреев (весовая категория до 57 кг). Золотые медали также завоевали его партнерши по команде Евгения Андрейчикова (68 кг), Василиса Марзалюк (76 кг), Ирина Курочкина (57 кг) и Юлия Писаренко (59 кг).

Белорусский борец Нюргун Скрябин (65 кг) в финальной схватке не сумел одолеть россиянина Ислама Дудаева и занял второе место. На третьей позиции расположились турок Селим Козан и белорус Георгий Колиев. Его товарищ по команде Расул Тихаев (79 кг) проиграл в решающем поединке за золото россиянину Магомеду Рамазанову. Также на вторую ступень пьедестала поднимались Иван Янковский (92 кг) и Надежда Буланая (59 кг).

Бронзовые награды достались белорусам Василию Павлюченко (92 кг), Денису Хроменкову (97 кг), Антонине Синковец (53 кг) и Ксении Станкевич (50 кг).

Для белорусских атлетов минский турнир стал репетицией перед чемпионатом мира, который пройдет 14-22 сентября в Нур-Султане (Казахстан).

Участие в состязаниях на призы Александра Медведя приняли 203 атлета из 14 стран, белорусскую команду представляли более 50 спортсменов.

Именные турниры на призы Медведя проводятся в Минске с 1970 года. С 1994-го по решению Международной федерации объединенных стилей борьбы (FILA) состязанию присвоена категория Гран-при. Рекорд по количеству стран-участниц (47) установлен на 30-м турнире в 2000 году.

Александр Медведь трижды (в 1964, 1968 и 1972 годах) становился олимпийским чемпионом, еще семь раз (1962, 1963, 1966, 1967, 1969-1971 годы) выигрывал чемпионаты мира. Четырежды белорусскому борцу не было равных в Европе и 9 раз - в первенстве СССР. Он признан лучшим борцом вольного стиля ХХ столетия.-0-