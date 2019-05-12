Белорусские атлеты завоевали четыре награды на этапе КМ по академической гребле в Болгарии

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские атлеты завоевали четыре награды на первом этапе Кубка мира в болгарском Пловдиве, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В заключительный день турнира белоруски Татьяна Климович и Кристина Староселец выиграли серебро в классе лодок двойка парная. В финале белорусский дуэт уступил китаянкам Лю Ши Ю и Вань Ю Вей три с половиной секунды.
В классе лодок-одиночек среди мужчин второе место занял белорус Филипп Пауков. Победителем стал хорват Дамир Мартин. В финале у женщин шестой результат в этой дисциплине показала известная белорусская гребчиха Екатерина Карстен, которая отстала от победительницы Лизы Шеенаард из Нидерландов более чем на 32 секунды.
Бронзовую медаль в двойке парной завоевали белорусы Станислав Щербаченя и Денис Мигаль. В соревнованиях среди мужчин в двойке распашной Сергей Володько и Дмитрий Фурман заняли пятое место.
Ранее, как сообщалось, золотую медаль в классе легковесных лодок (неолимпийский класс) завоевала Елена Фурман.
Следующим крупным стартом гребцов академического стиля станет чемпионат Европы, который с 1 по 2 июня пройдет в швейцарском Люцерне. -0-
Фото ФИСА, ОО БФГ
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