Белорусские атлеты завоевали четыре награды на этапе КМ по академической гребле в Болгарии

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские атлеты завоевали четыре награды на первом этапе Кубка мира в болгарском Пловдиве, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В заключительный день турнира белоруски Татьяна Климович и Кристина Староселец выиграли серебро в классе лодок двойка парная. В финале белорусский дуэт уступил китаянкам Лю Ши Ю и Вань Ю Вей три с половиной секунды.

В классе лодок-одиночек среди мужчин второе место занял белорус Филипп Пауков. Победителем стал хорват Дамир Мартин. В финале у женщин шестой результат в этой дисциплине показала известная белорусская гребчиха Екатерина Карстен, которая отстала от победительницы Лизы Шеенаард из Нидерландов более чем на 32 секунды.

Пауков Филипп

Бронзовую медаль в двойке парной завоевали белорусы Станислав Щербаченя и Денис Мигаль. В соревнованиях среди мужчин в двойке распашной Сергей Володько и Дмитрий Фурман заняли пятое место.

Щербаченя Станислав и Мигаль Денис

Ранее, как сообщалось, золотую медаль в классе легковесных лодок (неолимпийский класс) завоевала Елена Фурман.

Елена Фурман

Следующим крупным стартом гребцов академического стиля станет чемпионат Европы, который с 1 по 2 июня пройдет в швейцарском Люцерне. -0-

Фото ФИСА, ОО БФГ