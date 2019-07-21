Белорусские атлеты завоевали четыре золота на турнире по триатлону в Минске

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские атлеты завоевали четыре золотые награды на соревнованиях по триатлону Alfa-Bank Minsk Triathlon, которые завершились в Минске, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы турнира.

Чемпионом на дистанции 1/4 Ironman (1 км плавание, 45 км велогонка, 10 км бег) стал белорус Александр Василевич из команды "Альфа-Банк Synesis", который потратил на трассе 1 час 50 минут. В тройку также вошли два российских атлета - Денис Васильев и Николай Ярошенко. Лучшей среди девушек оказалась минчанка Анна Максимова, преодолевшая дистанцию за 2 часа 8 минут.

Первое место в категории 1/8 Ironman (0,5 км плавание, 22 км велогонка, 5 км бег) занял белорус Тихон Щемелев, который показал результат 1 час 2 минуты. Среди девушек самой быстрой была также белоруска Татьяна Лукша - 1 час 8 минут. Все участники вне зависимости от результата на финише получили медали.

Как отметили организаторы, гонка Alfa-Bank Minsk Triathlon стала одним из самых масштабных спортивных мероприятий. Впервые она пришла в центр города, а количество участников преодолело тысячный рубеж. На турнир приехали спортсмены из трех континентов, что демонстрирует, насколько активно развивается этот вид спорта.

Во время соревнований также прошла детская гонка TriKids. Ребята от 6 до 10 лет преодолели отрезок в 500 м, а школьники от 11 до 13 лет проплыли 100 м и пробежали 1 км. Среди юных участников были и дети с аутизмом: в течение учебного года их учили плавать и готовили к сложной гонке. Руководителем инклюзивного проекта и главным тренером выступила двукратный олимпийский призер по плаванию Александра Герасименя.

Alfa-Bank Minsk Triathlon прошел в Минске во второй раз. Организаторами выступили "Клуб триатлона "Тристайл" и Альфа-Банк, а поддержку оказали Мингорисполком, Миноблисполком и Министерство спорта и туризма. Триатлон как вид спорта придумали французы в начале ХХ века, а наиболее популярен он стал в начале ХХI, когда был включен в олимпийскую программу. В последние годы триатлон получил широкое развитие в Беларуси.

Социальной миссией турнира стал сбор средств на подготовку специалистов по работе с особенными детьми. Деньги вскоре будут переданы МБОО "Дети. Аутизм. Родители".-0-