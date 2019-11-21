Белорусские атлеты завоевали две бронзы на чемпионате мира по ММА в Сингапуре

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены завоевали две бронзовые медали на чемпионате мира по смешанным единоборствам (ММА), который проходит 18-23 ноября в Сингапуре, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Белорусской федерации панкратиона и смешанных боевых единоборств Александр Абдулхаков.

В весовой категории до 77,1 кг на третью ступень пьедестала почета поднялся белорус Александр Ковалев. В полуфинальном поединке он уступил титулованному украинцу Артуру Воробьеву. Бронзовую медаль в копилку сборной Беларуси также принесла Ольга Комарова (65,8 кг). В 1/2 финала она проиграла австралийке Энни Тэтчер.

Беларусь на мировом форуме представляли шесть спортсменов. Всего участие в турнире принимают атлеты из 60 стран.

Чемпионат мира проводится под эгидой Global Association Of MMA (GAMMA), штаб-квартира которой расположена в Нидерландах. Организация заключила соглашение о сотрудничестве с одним из крупнейших профессиональных промоушенов в мире ONE Championship, лучшие бойцы мирового форума пополнят команду организации.

Организаторы турнира своей целью ставят создание равных возможностей для бойцов из разных стран для построения карьеры на профессиональном уровне. Кроме того, GAMMA имеет планы по включению ММА в число олимпийских видов спорта.-0-