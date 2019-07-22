Белорусские атлеты завоевали пять бронзовых наград во второй день ЕЮОФ в Баку

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские атлеты завоевали пять бронзовых наград во второй день на XV летнем Европейском юношеском олимпийском фестивале в Баку, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе НОК.

На арене имени Гейдара Алиева в вольной борьбе в категории до 60 кг Анатолий Громыко победил в поединке за бронзу соперника из Болгарии Ивана Стоянова - 6:3.

Другой белорус Егор Рудавский (до 48 кг) впечатляюще провел схватку за бронзу с поляком Себастьяном Индыцки. Егору понадобилось чуть больше минуты, чтобы выиграть досрочно - 10:0.

В турнире среди девушек Александра Кислякова (до 49 кг) была сильнее Регины Миллер из России - 10:0.

Белорусские юные спортсмены отметили, что для них бронзовые медали ЕЮОФ - первые значимые достижения в карьере.

Как сообщалось, на третью ступень пьедестала почета сегодня поднимались также борцы греко-римского стиля Никита Мурашко (до 60 кг) и Максим Ступакевич (48 кг).

По итогам двух дней соревнований Европейского юношеского олимпийского фестиваля в копилке белорусской команды шесть наград (одна золотая и пять бронзовых). В медальном зачете лидируют атлеты Азербайджана - десять медалей, четыре из которых золотые.-0-

Фото НОК Беларуси