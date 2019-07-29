Белорусские атлеты завоевали семь медалей на ЧМ по тайскому боксу в Таиланде

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены завоевали семь наград на чемпионате мира по тайскому боксу в Бангкоке (Таиланд), сообщает корреспондент БЕЛТА.

На высшую ступень пьедестала почета поднялась белоруска Алена Лешкевич (весовая категория 45 кг), победив в финальном поединке финскую спортсменку Сату Мюккянен. Бронзовые награды достались россиянке Вере Негодиной и украинке Юлии Дьяченко.

Белорусский атлет Никита Шостак (81 кг) стал вторым, проиграв схватку за золото бойцу из Таиланда Сутату Бунчиту. Его партнер по команде Евгений Волчек (86 кг) также занял второе место, уступив в финале россиянину Гаджи Меджидову.

На третью ступень пьедестала поднимались белорусы Никита Мирончик (51 кг), Даниил Ермоленко (60 кг), Дмитрий Варец (67 кг) и Дарья Белькова (60 кг).

Турнир прошел под эгидой Международной федерации тайского бокса (IFMA). Участие в мировом форуме приняли около 600 спортсменов из 102 стран.-0-