Белорусские атлеты завоевали три бронзы на юниорском ЧМ по греко-римской борьбе в Таллине

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские атлеты завоевали три бронзовые награды на юниорском чемпионате мира по греко-римской борьбе в Таллине (Эстония), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Выступая в весовой категории 82 кг, на третью ступень пьедестала почета поднялся белорус Максим Бондаренко. В схватке за бронзовую медаль он оказался сильнее иранского борца. Также бронзовая награда досталась турку Догану Кайе. Награду высшей пробы завоевал спортсмен из Венгрии Иштван Такаш, серебро досталось россиянину Ауесу Гонибову.
Еще один белорус Владислав Пустошилов (97 кг) стал третьим на юниорском мировом форуме вместе с турком Бейтуллой Кайсидагом. Золотую медаль завоевал кубинец Габриэль Росилло Кинделан, серебро - немец Патрик Неймайер.
Как сообщалось, на третью ступень пьедестала почета поднимался также белорус Игорь Ярошевич (87 кг).-0-
Фото Международной федерации борьбы
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