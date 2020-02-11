Белорусские бадминтонистки сыграют с израильтянками на старте командного чемпионата Европы

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женская сборная Беларуси сыграет с израильтянками на старте командного чемпионата Европы, который сегодня начинается во французском Льевене, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В другом сегодняшнем матче предварительной группы 3 будут соперничать спортсменки Англии и Франции. 12 февраля белоруски встретятся с француженками, а 13 февраля завершат первый этап континентального первенства матчем с англичанками. В составе сборной Беларуси выступят Алеся Зайцева, Анастасия Чернявская, Юлия Бицукова и Марьяна Вербицкая. В мужской части турнира Беларусь не представлена.
На предварительном этапе 29 женских команд разделены на 7 групп. После завершения первого этапа в четвертьфинал выйдут победители групп и лучшая команда из занявших вторые места. В мужском турнире 34 сборные разбиты на 8 групп, победители которых выйдут в плей-офф. Четвертьфинальные матчи пройдут 14 февраля, полуфиналы - 15 февраля. Решающие матчи за медали состоятся 16 февраля.
На прошлом командном чемпионате Европы в Казани и у мужчин, и у женщин золото завоевали сборные Дании.-0-