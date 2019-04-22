Белорусские бадминтонистки выиграли две бронзы на турнире в Хорватии

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские бадминтонистки завоевали две бронзовые награды на международном турнире VICTOR Croatian International 2019, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства спорта и туризма.

Как отметили в Белорусской федерации бадминтона, обе женские пары (Алеся Зайцева/Анастасия Чернявская и Юлия Бицукова/Марьяна Вербицкая) без поражений прошли в полуфиналы.

В первом полуфинале наш дуэт Алеся Зайцева/Анастасия Чернявская встречался со спортсменками из Нидерландов Деборой Жилье/Алиссой Тиртосентоно. Белоруски проиграли своим соперницам со счетом 0:2 (12:21, 12:21).

Во втором полуфинале сошлись Юлия Бицукова/Марьяна Вербицкая и представительницы интернациональной пары Кристина Джанхобекова/Катарина Варгова. Украинско-словацкий дуэт одержал победу со счетом 2:0 (21:8, 21:19).

Участие в турнире в Хорватии приняли 253 атлета из 36 стран мира.

Соревнования по бадминтону на II Европейских играх пройдут с 24 по 30 июня в спорткомплексе Falcon club. 160 спортсменов разыграют пять комплектов наград.-0-