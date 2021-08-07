Новости темы "Олимпиада в Токио"
7 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Белорусские байдарочники заняли 5-е место на дистанции 500 м в олимпийском финале, передает корреспондент БЕЛТА.
Никита Бориков, Илья Федоренко, Владислав Литвинов и Дмитрий Натынчик показали итоговое время 1 мин. 24,510 сек.
Опередить белорусский мужской квартет смогли спортсмены из Германии, Испании, Словакии и России.-0-
Натынчик: рассчитывали на лучший результат, но конкуренция на Играх в Токио очень серьезная
Фото Андрея Покумейко