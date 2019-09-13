Белорусские байдарочницы завоевали два золота на соревнованиях в Токио

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские гребчихи завоевали две золотые награды на международных соревнованиях Ready Steady Tokyo, которые проходят в Токио, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Национального олимпийского комитета Беларуси.

На дистанции 200 м в байдарке-одиночке белоруска Марина Литвинчук показала результат - 42,862 сек. и поднялась на высшую ступень пьедестала почета. Второй финишировала Линнеа Стенсилс (Швеция), на третьей позиции разместилась Мария Тереса Портела (Испания). В решающем заезде на 200 м выступила и другая белоруска Ольга Худенко, которая завершила выступление пятой.

В байдарке-двойке на 500 м дуэт Марины Литвинчук и Ольги Худенко занял первое место, на второй позиции разместились Анна Пулавска и Хелена Вишневская из Польши. Венгерки Эрика Медвецки и Алида Дора Гажо стали третьими.

Турнир Ready Steady Tokyo на гребном канале Sea Forest Waterway является тестовым к XXXII летним Олимпийским играм. Завершатся соревнования 15 сентября.

Соревнования по гребле на байдарках и каноэ на Играх в Токио в 2020 году пройдут 4-8 августа. Атлеты разыграют 12 комплектов наград. От каждой страны в Токио смогут выступить по шесть спортсменов у мужчин и женщин в соревнованиях байдарок, а также по три - в каноэ. Таким образом, общая заявка сборной на Олимпийские игры 2020 года не должна превышать 18 человек.-0-