Белорусские баскетболистки не смогут сыграть в квалификации чемпионата мира

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки женской сборной Беларуси не смогут принять участие в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня белорусская дружина должна была отправиться Японию, но этого не произошло - у многих спортсменок и представителей тренерского штаба перед самым вылетом был обнаружен коронавирус. Кроме того, прямо в аэропорту симптомы заболевания появились еще у нескольких баскетболисток, что сделало невозможным участие в квалификации ЧМ с учетом карантинных ограничений в Японии. В связи с этим Белорусская федерация баскетбола совместно с Министерством спорта и туризма приняла непростое решение отказаться от поездки в Осаку.
Теперь подопечные Натальи Трофимовой сосредоточатся на подготовке к квалификационному турниру чемпионата Европы-2023, который станет отборочным на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже.-0-