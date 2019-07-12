Белорусские баскетболистки обыграли Боснию на ЧЕ (U-18) в Сараево

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские баскетболистки обыграли Боснию и Герцеговину на юниорском чемпионате Европы (U-18) в Сараево, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Счет в матче турнира за 9-16 места - 63:61. Подопечные Надежды Каменец и Валерия Вавлева получили преимущество на старте - 20:14, но к заключительной, четвертой, четверти уступали со счетом 43:45. Лидерские качества в концовке встречи против хозяев площадки проявила Юлия Василевич, которая стала лучшим снайпером белорусской команды, набрав 16 очков. В ее активе и два точных попадания с линии штрафных бросков, которые принесли в концовке победу белорускам - 63:61.

Следующую игру белорусские баскетболистки проведут 13 июля против команды Израиля. В полуфинале юниорского чемпионата Европы среди девушек сыграют сборные Италии - России и Венгрии - Франции.

Отметим, что белоруски на групповом этапе турнира уступили двум будущим полуфиналисткам - российским и венгерским баскетболисткам.-0-