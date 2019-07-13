Белорусские баскетболистки обыграли Израиль на ЧЕ (U-18) в Сараево

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские баскетболистки обыграли Израиль со счетом 72:62 на юниорском чемпионате Европы (U-18) в Сараево (Босния и Герцеговина), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Подопечные Надежды Каменец уверенно сыграли в первой половине встречи и создали комфортное преимущество, которое сохранили до финальной сирены.

Без замен матч провела Юлия Василевич, которая за сорок минут сделала девять подборов, девять результативных передач и набрала 19 очков.

Победа над израильтянками позволила белорускам выйти в следующий раунд турнира, в котором она поборется за девятое место с победителем пары Польша - Бельгия.

За медали чемпионата Европы в Сараево поборются сегодня вечером сборные Италии - России, Франции - Венгрии.-0-