Белорусские баскетболистки одержали вторую победу в квалификации ЧЕ

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки сборной Беларуси одержали вторую победу на старте отборочного турнира женского чемпионата Европы 2023 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня на площадке минского Дворца спорта белоруски одолели в овертайме команду Нидерландов со счетом 83:72 (16:21, 18:15, 13:14, 20:17, 16:5). Самой результативной в составе победительниц стала Анастасия Веремеенко, набравшая 23 очка при 13 подборах и двух результативных передачах. В активе Марии Поповой 21 балл, у Александры Тарасовой 13 очков. В первом туре соревнований в квалификационной группе I подопечные Натальи Трофимовой выиграли в Праге у сборной Чехии со счетом 66:60. Спортсменки Нидерландов победили в Амстердаме сборную Ирландии - 82:60. Сегодня ирландки примут в Дублине чешских баскетболисток.
Следующие встречи пройдут в конце ноября 2022 года. Сборная Беларуси 24 ноября примет на своей арене команду Ирландии, а 27 ноября также у себя дома встретится с чешскими баскетболистками.
Отборочные матчи завершатся 12 февраля 2023 года. Путевки в финальную стадию получат победители десяти групп и четыре лучшие команды, которые финишируют вторыми. Финальная часть 39-го по счету женского Евробаскета с участием 16 команд пройдет летом 2023 года в Словении и Израиле.-0-
Фото Андрея Покумейко