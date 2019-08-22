Белорусские баскетболистки одолели румынок на юношеском чемпионате Европы в дивизионе В

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки юношеской сборной Беларуси (U-16) победно начали утешительный турнир за 9-16-е места в дивизионе В первенства Европы в Софии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня подопечные Ольги Подобед встречались с командой Румынии и выиграли с минимальным перевесом - 53:52 (10:10, 19:16, 12:13, 12:13). Самой результативной в составе дружины стала Владислава Кушнер, набравшая 13 очков.

Завтра белоруски сыграют с баскетболистками Израиля, победившими сегодня сборную Нидерландов - 71:54.

На первом этапе континентального первенства белорусские баскетболистки заняли 4-е место в предварительной группе В, обыграв команды Австрии (63:62), Албании (104:24), Великобритании (61:58) и уступив сверстницам из Португалии (33:53) и Ирландии (59:67).

Сегодня уже состоялись два четвертьфинальных матча: Словения - Великобритания - 57:40, Норвегия - Украина - 68:50. Позже пройдут еще две встречи за выход в полуфинал: Португалия - Сербия, Болгария - Хорватия. Путевки в элитный дивизион получат три призера.

Полуфинальные матчи состоятся 23 августа, медальные поединки пройдут 24 августа.-0-