Белорусские баскетболистки победили испанок на чемпионате Европы

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки сборной Беларуси успешно начали выступление в финальной стадии 38-го женского чемпионата Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В своем первом поединке предварительной группы А в испанской Валенсии подопечные Натальи Трофимовой победили действующего чемпиона Старого Света команду Испании - 53:51 (14:9, 7:13, 14:11, 18:18). Первую десятиминутку белоруски выиграли с разницей в пять очков, а на большой перерыв ушли с дефицитом в один балл - 21:22. Во второй половине была абсолютно равная игра, а на последней секунде заключительной четверти победу белорускам принес точный бросок Алекс Бентли. Самой результативной в составе победительниц стала Мария Попова, набравшая 19 очков. Завтра белоруски встретятся со сборной Словакии, которая на старте уступила команде Швеции с результатом 57:74. Со шведками белорусские баскетболистки сыграют 20 июня.

Результаты первых игр в остальных квартетах:

В (Валенсия): Сербия - Италия - 86:81 (в овертайме), Черногория - Греция - 70:55;

С (Страсбург):Босния и Герцеговина - Бельгия - 70:55, Словения - Турция - 72:47.

D (Страсбург): Россия - Чехия - 73:69, Франция - Хорватия - 105:63.

После финиша первого этапа победители четырех квартетов получат прямые путевки в четвертьфинал. Команды, которые займут вторые и третьи места, 21 июня проведут квалификационные поединки за выход в 1/4 финала. Четвертьфиналы пройдут 23 июня, полуфиналы - 26 июня, финал и матч за бронзу состоятся 27 июня.-0-