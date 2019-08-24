Белорусские баскетболистки победили израильтянок на юношеском чемпионате Европы

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки юношеской сборной Беларуси (U-16) одержали вторую викторию в утешительном турнире дивизиона В первенства Европы в Софии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В своем втором матче белоруски обыграли сверстниц из Израиля со счетом 62:49 (17:18, 13:11, 17:4, 15:16). Сегодня подопечные Ольги Подобед в игре за 9-е итоговое место встретятся с командой Словакии.

До этого белоруски одолели румынок с минимальным перевесом - 53:52. На первом этапе континентального первенства белорусские баскетболистки заняли 4-е место в предварительной группе В, обыграв команды Австрии - 63:62, Албании - 104:24, Великобритании - 61:58 и уступив сверстницам из Ирландии - 59:67 и Португалии - 33:53.

Сегодня вечером пройдут решающие поединки за награды. В главном финале сыграют сборные Словении и Португалии, уже обеспечившие себе путевки в элитный дивизион континентального первенства. Третий пропуск разыграют команды Норвегии и Хорватии.-0-