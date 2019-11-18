Белорусские баскетболистки победили на турнире памяти С.Халипского

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки юниорской сборной Беларуси (U-18) стали победительницами международного турнира памяти Семена Халипского, который завершился в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В заключительном матче соревнований белоруски победили сверстниц из украинской команды "Интерхим" со счетом 90:69 и заняли первое место. Самой результативной в составе белорусской дружины стала ее капитан Ирина Венская, в активе которой 25 очков. В первом туре подопечные Надежды Каменец разгромили юниорскую сборную Молдовы - 125:24, а во второй день соревнований были сильнее соперниц из латвийской команды "Колибри" - 77:36.

В игре за третье место латвийские баскетболистки обыграли молдавскую команду с результатом 91:31.

Итоговое положение: Беларусь - 6 очков, "Интерхим" - 5, "Колибри" - 4, Молдова - 3.

Лучшим игроком турнира признана лидер сборной Беларуси Ирина Венская. Ее подруги по команде Мария Трофименкова и Александра Чижевская стали лучшими защитником и нападающей, а украинка Александра Ковтун названа лучшей центровой. Самой результативной оказалась украинская баскетболистка Екатерина Ткаченко. Приза зрительских симпатий удостоены молдаванка Фиама Троян и латвийская спортсменка Марта Леймане.

Все команды, принявшие участие в турнире, получили памятные призы от Белорусской федерации баскетбола и Министерства спорта и туризма.-0-