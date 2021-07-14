Белорусские баскетболистки проиграли полькам на старте Кубка вызова

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки молодежной сборной Беларуси (U-20) неудачно начали выступление в розыгрыше Кубка вызова, который проходит в турецком городе Конья, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В стартовом поединке предварительной группы С белоруски уступили сверстницам из Польши со счетом 53:71 (16:25, 19:19, 6:16, 12:11). Самой результативной в составе проигравших стала Яна Яхновец, набравшая 11 очков.

Сегодня подопечные Надежды Каменец встретятся с российскими баскетболистками, которые в первом туре обыграли турчанок - 76:62. Еще в одном матче стартового игрового дня француженки разгромили португальскую команду со счетом 86:38. Завтра белоруски сыграют с Турцией, 17 июля будут соперничать с Францией, а 18 июля завершат первый этап встречей с Португалией.

Составы остальных предварительных групп:

А - Бельгия, Италия, Германия, Хорватия, Латвия, Болгария;

В - Венгрия, Чехия, Испания, Ирландия, Сербия, Израиль;

D - Швейцария, Украина, Армения, Греция, Албания;

Е - Словакия, Люксембург, Северная Македония, Румыния, Косово.

Через неделю аналогичный турнир стартует в венгерском Шопроне. На предварительном этапе белорусская "молодежка" сыграет в группе Е с баскетболистами Венгрии, Словакии и Косово.-0-