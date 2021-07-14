Белорусские баскетболистки проиграли россиянкам на Кубке вызова

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки молодежной сборной Беларуси (U-20) потерпели второе поражение в розыгрыше Кубка вызова, который проходит в турецком городе Конья, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня подопечные Надежды Каменец встречались с российской командой и уступили со счетом 60:88 (8:25, 22:24, 19:17, 11:22). Самой результативной в составе белорусской сборной стала Екатерина Новик, в активе которой 22 очка.

В стартовом поединке предварительной группы С белоруски уступили сверстницам из Польши со счетом 53:71. Завтра белорусские баскетболистки сыграют с турчанками, которые в первом туре проиграли россиянкам (62:76), 17 июля будут соперничать с француженками, а 18 июля завершат первый этап встречей с португальской командой.

Составы остальных предварительных групп:

А - Бельгия, Италия, Германия, Хорватия, Латвия, Болгария;

В - Венгрия, Чехия, Испания, Ирландия, Сербия, Израиль;

D - Швейцария, Украина, Армения, Греция, Албания;

Е - Словакия, Люксембург, Северная Македония, Румыния, Косово.

Через неделю аналогичный турнир стартует в венгерском Шопроне. На предварительном этапе белорусская молодежка сыграет в группе Е с баскетболистами Венгрии, Словакии и Косово.-0-