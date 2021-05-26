Белорусские баскетболистки проиграли россиянкам в товарищеском матче

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки сборной Беларуси потерпели второе поражение в контрольных матчах, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в турецком Стамбуле белоруски проиграли команде России с результатом 36:74 (10:20, 15:22, 7:19, 4:13). Россиянки с самого начала встречи завладели инициативой и в итоге выиграли с перевесом в 38 очков. Самой результативной в составе белорусок стала Мария Попова, в активе которой 9 очков.

Вчера также в Стамбуле подопечные Натальи Трофимовой уступили сборной Турции со счетом 52:56. Из Турции сборная Беларуси отправится в Прагу, где 3 и 4 июня проведет два спарринга с командой Чехии. Потом белоруски вернутся в Минск и дважды - 8 и 9 июня - сыграют с россиянками.

После этих игр сборная Беларуси возьмет курс на испанскую Валенсию, где 17 июня примет старт на 38-м женском чемпионате Европы. В первом поединке предварительной группы А белоруски сыграют с действующим чемпионом Старого Света командой Испании, 18 июня подопечные Натальи Трофимовой встретятся со сборной Словакии, а 20 июня завершат групповой этап матчем с командой Швеции.

После финиша первого этапа победители четырех квартетов получат прямые путевки в четвертьфинал. Команды, которые займут вторые и третьи места, 21 июня проведут квалификационные поединки за выход в 1/4 финала. Четвертьфиналы пройдут 23 июня, полуфиналы - 26 июня, финал и матч за бронзу состоятся 27 июня. Поединки финальной стадии женского Евробаскета примут испанская Валенсия и французский Страсбург.

На прошлом чемпионате Европы два года назад золото завоевали баскетболистки Испании, разгромившие в финале француженок, - 86:66, бронзовым призером стала сборная Сербии, победившая в игре за третье место команду Великобритании, - 81:55. Сборная Беларуси выступила неудачно, не сумев преодолеть групповой этап. Лучше достижение белорусских баскетболисток - 3-е место, которое они заняли в 2007 году на дебютном для себя первенстве, проходившем в Италии.-0-