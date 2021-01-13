Белорусские баскетболистки проиграли в матчах EWBL

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске продолжается очередной этап соревнований команд группы В розыгрыша Европейской женской баскетбольной лиги (EWBL), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Все белорусские команды сегодня потерпели поражения. "Цмокi-Мiнск" в упорной борьбе проиграли литовскому "Кибиркштису" из Вильнюса - 58:62, гродненская "Олимпия" уступила российской "Нике" из Сыктывкара - 49:67, а лидеры нынешнего белорусского чемпионата спортсменки "Горизонта" оказались слабее латвийского клуба ТТТ из Риги - 72:80.

Вчера в первом матче минского тура баскетболистки "Цмокi-Мiнск" проиграли "Нике" с результатом 67:72.

До этого на старте нового сезона в предварительной группе В играли только белорусские команды. Баскетболистки "Горизонта" одержали две виктории, разгромив "Цмокi" - 82:43 и "Олимпию" - 68:54. "Цмокi-Мiнск" взяли верх над "Олимпией" с перевесом всего в три очка - 88:85. Кроме них здесь планируют сыграть российский "Ростов" и "Динамо" из Новосибирска.

В группе А выступят латвийская "Лиепая", украинский "Прометей" из Каменского, нидерландский "Амстердам", чешская "Острава", словацкие "Кошице" и "Пьештяни".-0-

Фото Сергея Шелега