Белорусские баскетболистки проиграли в матчах EWBL

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки белорусских клубов потерпели поражения в очередных матчах женской Европейской баскетбольной лиги (EWBL), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в Вильнюсе действующий победитель этого турнира чемпион Беларуси "Горизонт" уступил хозяйкам этапа баскетболисткам местного "Кибиркштиса" со счетом 64:71 (10:13, 19:17, 8:26, 27:15). Первая половина игры прошла в равной борьбе, а третью четверть подопечные Натальи Трофимовой проиграли с разницей в 18 очков. В последней десятиминутке минчанки бросились в погоню, но сумели лишь сократить отставание до семи баллов. Самой результативной в составе "Горизонта" стала Янина Инкина, набравшая 20 очков.

Гродненская "Олимпия" проиграла российской "Самаре" с результатом 53:66 (8:22, 21:14, 13:14, 11:16). Россиянки с первых минут захватили инициативу и ни разу за всю игру не позволили белорускам выйти вперед. Лучшим снайпером у "Олимпии" стала Анастасия Сущик, в активе которой 21 очко. Это четвертое поражение гродненской команды в четырех встречах нынешнего сезона EWBL.

Положение команд в предварительной группе А сейчас таково: "Брно" (Чехия) - 7 очков (4 матча), "Самара" - 7 (4), "Кибиркштис" - 7 (4), "Пьештянски чайки" (Словакия) - 6 (4), "Горизонт" - 5 (4), "Олимпия" - 4 (4).

Еще один представитель Беларуси "Цмокi-Мiнск" первым из всех участников обеспечил себе путевку в плей-офф. Подопечные Андрея Вавлева, выступающие в предварительной группе В, в первом туре нынешнего сезона EWBL в начале ноября играли в Ростове-на-Дону и потерпели два поражения от российских команд: местного "Пересвета" (63:74) и "Ники" из Сыктывкара (43:83). Затем в декабре вице-чемпионки Беларуси в латвийской Лиепае успешно провели поединки второго тура, обыграв "Лиепаю" (60:49), словацкий клуб "Янг Энджелс" из Кошице (74:69) и чешскую "Остраву" (74:71). Положение команд: "Цмокi-Мiнск" - 8 (5), "Ника" - 6 (3), "Пересвет" - 5 (3), "Лиепая" - 5 (5), "Острава" - 3 (2), "Янг Энджелс" - 3 (2).

В решающем поединке прошлого сезона баскетболистки "Горизонта" в упорной борьбе обыграли в Молодечно "Нику" со счетом 70:60.

Турнир проводится с сезона 2015/2016 годов. По два раза его победителями становились латвийский ТТТ из Риги и словацкий "Гуд Энджелс" из Кошице. В финальном поединке 2019 года баскетболистки "Цмокi-Мiнск" уступили ТТТ, завоевав серебряные медали. В сезоне 2019/2020 соревнования не были завершены в связи с пандемией коронавируса.-0-