Белорусские баскетболистки сегодня узнают соперниц по квалификации ЧМ-2022

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В швейцарской Женеве сегодня пройдет жеребьевка отборочного турнира женского чемпионата мира по баскетболу 2022 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сборная Беларуси попала в третью корзину посева вместе с командами Бразилии, России и Нигерии. Их соперниками станут представители остальных корзин: 1 - Австралия, Канада, Франция, США; 2 - Бельгия, Япония, Сербия, Китай; 4 - Республика Корея, Пуэрто-Рико, Босния и Герцеговина, Мали. Матчи квалификации мирового первенства пройдут с 10 по 13 февраля 2022 года. Два турнира примет сербский Белград, по одному состоятся в японской Осаке и в Вашингтоне.

Финальная стадия 19-го по счету женского планетарного форума пройдет на аренах Австралии с 22 сентября по 1 октября 2022 года. Места в финале уже имеют австралийские баскетболистки и сборная США, которая стала победителем Олимпийских игр в Токио.

Белорусские баскетболистки дебютировали на чемпионате мира в 2010 году в Чехии и сразу заняли высокое 4-е место, уступив в поединке за бронзу команде Испании (68:77). В 2014 году в Турции белоруски вышли из предварительной группы, но в 1/8 финала проиграли китаянкам (67:72) и заняли 10-е итоговое место. Действующим чемпионом планеты является сборная США, которая в 2018 году в Испании победила в финальном поединке команду Австралии со счетом 73:56. В матче за бронзу испанки обыграли бельгиек - 67:60. В активе американок десять чемпионских титулов.-0-