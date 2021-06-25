Белорусские баскетболистки сыграют с француженками в полуфинале чемпионата Европы

25 июня, Минск/Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки сборной Беларуси проведут 26 июня полуфинальный матч 38-го женского чемпионата Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В испанской Валенсии подопечные Натальи Трофимовой встретятся с командой Франции (начало в 19.00, прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5"). В четвертьфинале белоруски уверенно переиграли команду Швеции со счетом 58:46, а француженки взяли верх над сборной Боснии и Герцеговины - 80:67. На предварительном этапе нынешнего континентального первенства баскетболистки сборной Беларуси заняли 1-е место в группе А, обыграв соперниц из Испании - 53:51 и Швеции - 78:54, но уступив Словакии - 54:58.

Во втором полуфинале сыграют сборные Бельгии и Сербии. Победители полуфинальных встреч 27 июня сыграют в решающем поединке за чемпионский титул, а проигравшие поспорят за бронзу.

На прошлом чемпионате Европы два года назад золото завоевали баскетболистки Испании, разгромившие в финале француженок - 86:66, бронзовым призером стала сборная Сербии, победившая в игре за 3-е место команду Великобритании - 81:55. Сборная Беларуси выступила неудачно, не сумев преодолеть групповой этап. Высшим достижением белорусских баскетболисток стала бронза, которую они завоевали в 2007 году на дебютном для себя первенстве Старого Света, проходившем в Италии.-0-

Фото Андрея Покумейко