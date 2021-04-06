Белорусские баскетболистки сыграют с испанками на старте ЧЕ

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ФИБА обнародовала расписание матчей финального турнира 38-го женского чемпионата Европы по баскетболу, который пройдет в июне в Испании и Франции, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Баскетболистки сборной Беларуси 17 июня в стартовом поединке предварительной группы А сыграют в Валенсии с действующим чемпионом Старого Света командой Испании. 18 июня подопечные Натальи Трофимовой встретятся со сборной Словакии, а 20 июня завершат групповой этап матчем с командой Швеции.

После финиша первого этапа победители четырех квартетов получат прямые путевки в четвертьфинал. Команды, которые займут вторые и третьи места, 21 июня проведут квалификационные поединки за выход в 1/4 финала. Четвертьфиналы пройдут 23 июня, полуфиналы - 26 июня, финал и матч за бронзу состоятся 27 июня. Поединки финальной стадии женского Евробаскета примут испанская Валенсия и французский Страсбург.

На прошлом чемпионате Европы золото завоевали баскетболистки Испании, разгромившие в финале француженок - 86:66, бронзовым призером стала сборная Сербии, победившая в игре за третье место команду Великобритании - 81:55. Сборная Беларуси выступила неудачно, не сумев преодолеть групповой этап. Лучшим достижением белорусских баскетболисток является третье место, которое они заняли в 2007 году на дебютном для себя первенстве, проходившем в Италии.-0-