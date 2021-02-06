Белорусские баскетболистки сыграют с польками в квалификации ЧЕ

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки сборной Беларуси сегодня в Риге завершат отборочный турнир чемпионата Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В последнем поединке квалификационной группы F белоруски встретятся с командой Польши (начало в 14.30, прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5"). Чтобы занять 1-е место, белорусской дружине можно даже проиграть, но с разницей не более 28 очков. На старте турнира в латвийской столице подопечные Натальи Трофимовой уступили польским баскетболисткам - 56:68, а затем переиграли сборную Великобритании со счетом 67:57. В первом отборочном поединке континентального первенства 2021 года белорусская команда разгромила британок в Манчестере - 90:59.

Турнирное положение в группе F сейчас таково: Великобритания - 6 очков (4 матча), Беларусь - 5 (3), Польша - 4 (3).В финальную стадию континентального первенства выйдут победители девяти групп и пять лучших команд из занявших вторые места.

Путевки в финал женского Евробаскета уже завоевали сборные Швеции, Бельгии, Словении, Боснии и Герцеговины, Сербии и Хорватии. Планируется, что финальный этап 38-го женского чемпионата Европы пройдет 17-27 июня 2021 года на аренах Испании и Франции, команды которых освобождены от квалификации.-0-