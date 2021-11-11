Белорусские баскетболистки сыграют в гостях у команды Чехии в квалификации ЧЕ

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня на баскетбольных аренах Старого Света состоятся стартовые встречи отборочного турнира женского чемпионата Европы 2023 года. Баскетболистки сборной Беларуси свой первый поединок в квалификационной группе I проведут в Праге против команды Чехии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

К старту евроквалификации под руководством главного тренера Натальи Трофимовой в Минске готовились 16 баскетболисток:

Виктория Гаспер, Анастасия Веремеенко, Янина Инкина, Юлия Василевич, Ольга Зюзькова, Юлия Рытикова, Полина Костюковец (все - "Горизонт", Минская область), Алекс Бентли, Мария Попова (обе - УГМК, Екатеринбург, Россия), Александра Тарасова ("Ганновер", Германия), Марина Иващенко ("Гелиос", Швейцария), Алена Карасевич ("Триумф Ботошани", Румыния), Анна Брич ("Элязыг", Турция), Арина Мосько ("Вологда-Чеваката", Россия), Дарья Магаляс ("Цмокі-Мінск"), Екатерина Новик ("Виктория", Гродно).

Один из лидеров белорусской дружины Татьяна Лихтарович (ESCH, Люксембург) присоединилась к команде в Чехии.

Также сегодня в этом квартете баскетболистки Нидерландов примут в Амстердаме сборную Ирландии. После возвращения из чешской столицы белоруски во втором туре 14 ноября в минском Дворце спорта встретятся с нидерландскими спортсменками.

Отборочные матчи завершатся 12 февраля 2023 года. Путевки в финальную стадию получат победители десяти групп и четыре лучшие команды, которые финишируют вторыми. Финальная часть 39-го по счету женского Евробаскета с участием 16 команд пройдет летом 2023 года в Словении и Израиле.-0-