Белорусские баскетболистки уступили бельгийкам, проиграв третий матч подряд на молодежном ЧЕ

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские баскетболистки потерпели третье поражение подряд на молодежном чемпионате Европы (U-20) в чешском городе Клатовы, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в матче 3-го тура предварительной группы В белоруски уступили сверстницам из Бельгии со счетом 65:80 (10:28, 18:10, 19:15, 18:27). Самой результативной у проигравших стала Арина Мосько, набравшая 21 очко.
До этого подопечные Лидии Мацаль проиграли командам Венгрии (50:82) и Литвы (48:55).
Белорусская команда заняла 4-е место в своем квартете и 7 августа в поединке 1/8 финала встретится с баскетболистками Испании, которые оказались первыми в группе А.
Континентальное первенство завершится 11 августа. Три худшие команды покинут элитный дивизион.-0-
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