Белорусские баскетболистки уступили Италии на ЧЕ (U-18)

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские баскетболистки проиграли Италии на юниорском чемпионате Европы (U-18) со счетом 57:96, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матч состоялся в Сараево и прошел под контролем соперниц подопечных Надежды Каменец и Валерия Вавлева. Белоруски проиграли подбор под своим щитом. Тяжелый форвард итальянок Мартина Спинелли сделала 10 подборов - шесть на чужом щите. Наиболее результативными игроками встречи стали Франческа Леонарди (15 очков), у белорусок - Анастасия Головчинер (12 очков).

Белорусские баскетболистки выступят в турнире за 9-16-е места и поборются за сохранение прописки в дивизионе А. Сегодня они сыграют с соперницами из Боснии и Герцеговины.

Ранее белорусская команда уступила россиянкам (65:78), сербкам (66:91) и венгеркам (61:97). Годом ранее сборная Беларуси среди девушек этим составом выступала на домашнем чемпионате мира в Минске, где также не смогла пройти в восьмерку сильнейших.

В 1/4 финала чемпионата Европы в Сараево сегодня сыграют Германия - Франция, Россия - Латвия, Италия - Испания, Венгрия - Чехия.-0-

Фото FIBA