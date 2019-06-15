Белорусские баскетболистки уступили итальянкам в товарищеском матче

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские баскетболистки проиграли в первом из двух контрольных матчей с командой Италии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первую половину встречи в итальянском Брони белоруски провели неплохо, уйдя на большой перерыв с преимуществом в 9 очков - 43:34. После возобновления игры итальянки перехватили инициативу и не только догнали соперниц, но и вышли вперед, победив в итоге со счетом 71:67 (12:19, 22:24, 22:11, 15:13). Самой результативной в составе проигравших стала Виктория Гаспер, набравшая 22 очка, в активе Марии Поповой 17 очков.

Сегодня вечером соперницы встретятся вновь на той же арене.

До этого белоруски провели два спарринга в Риге. В первом из них они победили команду Латвии со счетом 81:77, а затем проиграли сборной Турции - 56:76.

После матчей с итальянками подопечные Наталии Трофимовой отправятся в венгерский Секешфехервар, где 21 и 22 июня сыграют со сборной Венгрии. Это будут заключительные контрольные встречи перед стартом чемпионата Европы.

Женский Евробаскет в этом году пройдет на аренах Латвии и Сербии. На первом этапе белоруски будут играть в предварительной группе D в сербском Зренянине с командами Сербии (27 июня), Бельгии (28 июня) и России (30 июня). После финиша группового этапа победители четырех квартетов сразу попадут в четвертьфинал, а команды, занявшие 2-3-е места, сыграют в 1/8 финала. Континентальное первенство завершится 7 июля. На прошлом женском Евробаскете в Чехии-2017 белоруски выступили неудачно, не сумев выйти из группы.-0-